Под Киевом в ДТП погиб мужчина – его 6-летнего сына госпитализировали (фото)

В четверг, 26 августа, в Киевской области вблизи села Лютеж произошло ДТП в котором погиб мужчина, а его маленький сын попал в больницу.
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
"Около 10:30 на автодороге Киев-Овруч в селе Лютеж автомобиль"Ford" слетел в кювет. По предварительной информации, 53-летнему водителю стало плохо и он умер за рулем, после чего автомобиль слетел с дороги. Его 7-летнего сына госпитализированы в больницу", – сообщили в полиции.
На месте происшествия работают полицейские, они выясняют все обстоятельства инцидента. Тело погибшего направят на экспертизу для установления причин смерти.
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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.