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Под Киевом в смертельном пожаре погиб ребенок (фото)

12 апреля, 15:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пятилетний мальчик находился в доме с отцом

В воскресенье, 11 апреля, в Киевской области произошел смертельный пожар в котором погиб пятилетний мальчик

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Пожар вспыхнул в г. Долина Броварского района. На место прибыли спасатели, которые установили, что горит жилой дом.

В пожаре погиб мальчик, а его отца в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Пока неизвестна причина возникновения пожара. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства.

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Напомним, недавно в Киеве был крупный пожар – горели плавучие дачи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. В результате умер один человек, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. С аварийного подъезда дома временно отселили 34 человека.

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Киев дети горит пожар
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