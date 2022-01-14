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Под Киевом в страшное ДТП попал Дед Мороз – он в больнице

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 января, 13:07
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От удара Деда Мороза заблокировало в автомобиле, но спасатели помогли мужчине выбраться
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП под Киевом
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 января, по улице Сквирское шоссе в Белой Церкви 46-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes" столкнулся с легковым автомобилем "Skoda". За рулем авто находился 61-летний мужчина в наряде Деда Мороза.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На место происшествия приехали полицейские и следственно-оперативная группа.

Как произошло ДТП

За рулем легковушки был пожилой мужчина в наряде Деда Мороза. От удара его заблокировало в автомобиле.

Спасатели помогли мужчине выбраться и передали медикам. У него диагностировали переломы ребер и госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2.

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Водитель грузовика не пострадал. Автомобиль после удара повредил деревянное ограждение и заехал на территорию домовладения.

Что говорят в полиции

Следователи выясняют обстоятельства ДТП и впоследствии предоставят правовую квалификацию аварии.

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"Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения! Берегите себя и жизнь всех участников дорожного движения!" – отметили полицейские.

Под Киевом Дед Мороз напал на мужчину

В Ирпене мужчина в костюме Деда Мороза устроил драку с клиентом, который не захотел платить за общее фото. Об этом рассказал в комментарии ITV начальник Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Роман Левенец.

"Самодеятельный Дед Мороз, фотографировавшийся с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. Из-за этого клиент лишился двух зубов, ему оказывали помощь врачи "скорой". А Деда Мороза задержала полиция", – рассказал Роман Левенец.

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