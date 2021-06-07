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Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)

7 июня, 17:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

Отец не справился с управлением и автомобиль въехал в дерево – ребенок погиб на месте, до приезда медиков

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

В Белоцерковском районе произошло ДТП, в котором погиб 12-летний мальчик, который в этот день праздновал свой день рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, за рулем находился отец мальчика, он превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Мальчик скончался на месте, а отца, мать и крестную ребенка, находившихся в авто, с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – в реанимации.

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