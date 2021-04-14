Под Киевом во дворе сгорели четыре авто (фото, видео)

В Киевской области сегодня утром, 14 апреля, на территории ЖК "Львовский", что на Петропавловской Борщаговке вспыхнул пожар. Загорелся автомобиль, а следом за ним еще три.
Как сообщает корреспондент "Сегодня" Василий Богайчик, пожар начался около 3:20. Пламя было сильным, столбы дыма поднимались до 2-го этажа.
Видео пожара очевидцы передали журналистам "Сегодня".
Автомобили выгорели дотла. Застрахованной оказалась только одна машина. Внутри нее выгорело все, кроме Евангелие.
Пожарные приехали через 30 минут. Они не могли заехать из-за припаркованных авто.
Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"
Напомним, ранее в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась.
Также напомним, в Киеве на мосту Патона сгорел электрокар.
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