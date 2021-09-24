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Под Киевом во второй раз подожгли машины: сгорели 5 автомобилей (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 сентября, 11:08
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На парковке ЖК Paradise Avenue горели пять легковых автомобилей – на видео видно, что это был поджог
Под Киевом сгорели 5 авто
Под Киевом сгорели 5 авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где ранее сожгли автомобиль известного блогера, на парковке ЖК Paradise Avenue в селе Крюковщина произошел серьезный пожар. Неизвестные подожгли машины, причем во второй раз за последние 6 месяцев.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Инцидент произошел в 2:00 24 сентября на парковке нового жилого комплекса. На видео из камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина разливает на машины горючее, после чего они вспыхивают.

Фото: "Алярм"

На месте происшествия работали спасатели, они потушили огонь. Впрочем, спасти некоторые машины не удалось.

Авто сгорели дотла. Фото: "Алярм"
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Местные жители предполагают, что пожары могут быть связаны с местью одному из жителей ЖК. Кто именно поджег машины, пока неизвестно. Этим будут заниматься следователи.

На месте работали спасатели. Фото dtp.kiev.ua

Также люди напомнили, что аналогичный случай произошел в июле этого года, когда в результате поджога также сгорели несколько машин. Однако причастных так и не установили.

Если полицейские все же найдут злоумышленника, ему грозит от 3 до 10 лет заключения.

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