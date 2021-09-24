Под Киевом во второй раз подожгли машины: сгорели 5 автомобилей (фото)

В Киевской области, где ранее сожгли автомобиль известного блогера, на парковке ЖК Paradise Avenue в селе Крюковщина произошел серьезный пожар. Неизвестные подожгли машины, причем во второй раз за последние 6 месяцев.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Инцидент произошел в 2:00 24 сентября на парковке нового жилого комплекса. На видео из камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина разливает на машины горючее, после чего они вспыхивают.
На месте происшествия работали спасатели, они потушили огонь. Впрочем, спасти некоторые машины не удалось.
Местные жители предполагают, что пожары могут быть связаны с местью одному из жителей ЖК. Кто именно поджег машины, пока неизвестно. Этим будут заниматься следователи.
Также люди напомнили, что аналогичный случай произошел в июле этого года, когда в результате поджога также сгорели несколько машин. Однако причастных так и не установили.
Если полицейские все же найдут злоумышленника, ему грозит от 3 до 10 лет заключения.
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