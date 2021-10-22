Под Киевом возле школы вспыхнул масштабный пожар – видео

В Киевской области в селе Микуличи утром 22 октября начался масштабный пожар. В небо поднялся черный дым.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "360 Новости".
Отмечается, что возгорание началось вблизи школы-недостроя около 6:50.
Далее по теме
Другие детали инцидента пока не известны, спасатели пока не прокомментировали происшествие.
С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 21 октября, произошло 655 пожаров, 14 человек умерли в огне. А с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человек погибли, 1077 пострадали.
Больше всего возгораний – 21 780– было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
Читайте также:
- В Луцком зоопарке вспыхнул пожар: животных не удалось спасти (видео)
- Еще несколько повреждены. В Киеве возле жилых домов сгорели пять автомобилей
- В Киеве в результате пожара в жилом доме погибли два человека (фото, видео)
- В Киеве горела многоэтажка, один из жильцов умер в машине медиков (видео, обновлено)