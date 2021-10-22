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Под Киевом возле школы вспыхнул масштабный пожар – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 07:44
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Очевидцы засняли, как в селе Микуличи произошел масштабный пожар
Под Киевом произошел пожар
Под Киевом произошел пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области в селе Микуличи утром 22 октября начался масштабный пожар. В небо поднялся черный дым.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "360 Новости".

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Отмечается, что возгорание началось вблизи школы-недостроя около 6:50.

Другие детали инцидента пока не известны, спасатели пока не прокомментировали происшествие.

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С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 21 октября, произошло 655 пожаров, 14 человек умерли в огне. А с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человек погибли, 1077 пострадали.

Больше всего возгораний – 21 780– было в жилых секторах.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

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  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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