Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: видео

Под Киевом в поселке Коцюбинское вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, огонь охватил как минимум два жилых дома.
На месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что утром воскресенья, 28 марта, на столичной Троещине произошел пожар. Столб черного дыма был виден издалека. Позднее выяснилось, что возгорание произошло в новом доме, который еще даже не заселен.
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