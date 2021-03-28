Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: видео

По словам очевидцев, горят как минимум два жилых дома

Под Киевом в поселке Коцюбинское вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, огонь охватил как минимум два жилых дома.

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На месте работают спасатели.

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Пожар под Киевом. Источник: UKR INFORM

Ранее сообщалось, что утром воскресенья, 28 марта, на столичной Троещине произошел пожар. Столб черного дыма был виден издалека. Позднее выяснилось, что возгорание произошло в новом доме, который еще даже не заселен.

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