Скандал из-за бюллетеней под Киевом. Выборы могут отменить

В Броварах на бюллетенях напечатали цифры - теперь можно узнать, кто как голосовал

В одном из городов Киевской области на избирательном участке была нарушена тайна голосования – на бюллетенях были проставлены номера, как на контрольных талонах.

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Об этом в день местных выборов 25 октября сообщил на своей странице в Facebook замглавы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что таким образом бюллетени раскрывают, как голосовали избиратели на выборах городского головы Броваров и горсовета.

Фото: facebook.com/zheleznyak.y

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В Гражданской сети "ОПОРА" сайту "Сегодня" заявили, что это не является существенным нарушением.

"Не готов утверждать, что это повлияет на непризнание или признание выборов. Но если придерживаться процедуры подсчета голосов, то контрольные талоны упаковываются отдельно от бюллетеней и не распаковываются вообще", – сказал нам координатор наблюдения "ОПОРЫ" в Киевской области Алексей Репик.

Напомним, что также в Киевской области в этот день проходят выборы в облсовет. С партиями, которые были зарегистрированы для участия в выборах, и их депутатами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Как мы уже сообщали, всего на выборах зафиксировано больше 2,4 тысячи нарушений, и Киевская область – одна из лидеров.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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