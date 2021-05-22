Под Киевом – жуткая авария: погиб военный, есть пострадавшие (фото)

Столкнулись две легковушки на трассе в Васильковском районе

В ДТП под Киевом погиб военный. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В Киевской области произошло страшное ДТП. Погиб один из водителей. По предварительной информации, он был военнослужащим.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла в 25 километрах от столицы возле села Путровка (Васильковский район) в сторону Одессы. "Шевроле" делал разворот на трассе и не заметил "Мерседес", который ехал навстречу.

Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

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"Не удалось избежать столкновения. "Мерседес" на скорости около 100 километров в час ударил в боковую часть "Шевроле", которую в свою очередь отбросило на 30 метров от места удара. Водитель "Шевроле" погиб мгновенно", – говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Водитель второй машины и пассажир были госпитализированы в срочном порядке.

Реклама Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

По предварительной информации, водитель "Шевроле" был военным.

Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

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Напомним, что в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.