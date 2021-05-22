Под Киевом – жуткая авария: погиб военный, есть пострадавшие (фото)

В ДТП под Киевом погиб военный. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
В Киевской области произошло страшное ДТП. Погиб один из водителей. По предварительной информации, он был военнослужащим.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Авария произошла в 25 километрах от столицы возле села Путровка (Васильковский район) в сторону Одессы. "Шевроле" делал разворот на трассе и не заметил "Мерседес", который ехал навстречу.
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
"Не удалось избежать столкновения. "Мерседес" на скорости около 100 километров в час ударил в боковую часть "Шевроле", которую в свою очередь отбросило на 30 метров от места удара. Водитель "Шевроле" погиб мгновенно", – говорится в сообщении.
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
Водитель второй машины и пассажир были госпитализированы в срочном порядке.
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Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
По предварительной информации, водитель "Шевроле" был военным.
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
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