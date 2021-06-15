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Под Офисом президента собрались тысячи верующих: что требуют (фото, видео)

15 июня 2021 12:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

10 000 верующих пришли молиться и передать обращение в ВРУ и президенту законопроекты об отмене переименования и рейдерства церквей

В Киеве тысячи прихожан УПЦ вышли на акцию протеста против рейдерства церквей.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Верующие направляются к ОП. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Верующие направляются к ОП. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Люди пришли с плакатами под здание Офиса президента. Некоторые из протестующих прячутся от солнца под зонтиками. На фоне слышно пение хора.

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Всего на улице собралось около 10 тысяч человек.

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Протестующие хотят отменить законы №2662-VIII (о смене названия церкви) и 2673-VIII (церковное рейдерство).

Напомним, ранее под зданием Верховной Рады верующие Украинской православной церкви протестовали против безальтернативного введения ID-паспортов. Участники акции заявляют, что электронный номер – это "число зверя".

Кроме того, ранее под Ровно верующие УПЦ и ПЦУ не поделили церковь – закончилось матами, дракой и полицией.

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