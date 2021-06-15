Под Офисом президента собрались тысячи верующих: что требуют (фото, видео)

В Киеве тысячи прихожан УПЦ вышли на акцию протеста против рейдерства церквей.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Верующие направляются к ОП. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Люди пришли с плакатами под здание Офиса президента. Некоторые из протестующих прячутся от солнца под зонтиками. На фоне слышно пение хора.
Всего на улице собралось около 10 тысяч человек.
Протестующие хотят отменить законы №2662-VIII (о смене названия церкви) и 2673-VIII (церковное рейдерство).
Напомним, ранее под зданием Верховной Рады верующие Украинской православной церкви протестовали против безальтернативного введения ID-паспортов. Участники акции заявляют, что электронный номер – это "число зверя".
Кроме того, ранее под Ровно верующие УПЦ и ПЦУ не поделили церковь – закончилось матами, дракой и полицией.