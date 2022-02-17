В ход пошли даже яйца. Под Радой начались первые стычки и задержания – фото, видео

В Киеве во время акции протестов ФОПов силовики начали оттеснять участников от Рады – задержали шесть человек, митингующие забросали копов яйцами

Силовики оттесняют митингующих от здания Рады / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве под зданием Верховной Рады начались столкновения силовиков и митингующих предпринимателей. Полиция пыталась оттеснить ФОПов с проезжей части.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Правоохранители забирали у протестующих флаги и оттесняли их с дороги. Одного парня копы задержали первым – его отвели к машине правоохранителей. Тем временем участники акции скандировали "Ганьба!".

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Еще один мужчина при задержании кричал "Я ничего не делал, меня вытеснили".

Также участники акции начали бросать яйца в полицейский автомобиль. Всего копы задержали как минимум шесть человек.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Спустя 20 минут стычек силовикам все же удалось оттеснить протестующих с проезжей части. По состоянию на 12:07 ситуация стабилизировалась, а столкновения прекратились.

Проезд автомобилей по улице Грушевского возобновили.

Что известно об акции протеста?

ФОПы выступают против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

На акции протеста вышли более 1 тыс. предпринимателей. Они будут стоять до конца пленарного заседания Верховной Рады Украины.