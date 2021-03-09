Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Шевченковским судом Киева прошли столкновения

9 марта, 15:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Активисты блокировали автозак с Антоненко

Активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко.

Реклама

Об этом сообщает в прямом эфире Украина 24.

Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отменили. После чего соратники обвиняемого направились к месту выезда из суда – отсюда должны были отвезти в СИЗО Андрея Антоненко.

Полиция пыталась силой оттеснить протестующих с проезжий части. Автозаку с Антоненко удалось прорваться мимо активистов. Дорогу расчистили правоохранители. Активисты жгли фаеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова.

В тренде
Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления
Реклама

Напомним, судебный процесс по делу продолжается с декабря 2019 года. Тогда в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супружескую пару добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Недавно в деле произошел новый поворот: бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар опубликовал аудиозаписи, которые свидетельствуют о причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев суд протесты столкновения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мост Кличко" снова устал: треснуло стекло (фото)Происшествия
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемую
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемуюПроисшествия
В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)
В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)Происшествия
Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)
Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)Происшествия
Убитая в Киеве возглавляла Департамент киберполиции – журналист
Убитая в Киеве возглавляла Департамент киберполиции – журналистПроисшествия
В Киеве убили женщину: при ней было полицейское удостоверение
В Киеве убили женщину: при ней было полицейское удостоверениеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять