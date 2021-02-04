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Под телеканалом "НАШ" столкновения: требуют закрыть канал (видео)

4 февраля, 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Начались первые потасовки и задержания

У Офиса телеканала "НАШ" 4 февраля проходит акция националистов под названием "Добьем гнид" с требованием закрыть данный телеканал. Члены националистической организации предприняли попытку штурма здания.

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Об этом сообщает Максим Назаров в Telegram.

Здесь собралось большое количество правоохранителей, журналистов, а также протестующих.

Начались первые потасовки и задержания.

Полиция установила кордон и не пропускает протестующих.

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Что сейчас происходит под телеканалом "НАШ" – смотрите включения корреспондента "Сегодня":

Напомним, решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

В то же время в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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Киев телеканал столкновение

Источник: Сегодня

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