Под Верховной Радой начались столкновения протестующих предпринимателей с полицией (видео)

В Киеве под Верховной Радой начались столкновения на митинге протестующих предпринимателей и полиции.
Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.
Противостояние длилось пару минут и закончилось без задержаний.
В потасовке принимал участие отряд полицейских и несколько активных митингующих.
Митингующие под Радой предприниматели недовольны принятым законом по отсрочке кассовых аппаратов (потому что он содержит многочисленные исключения, на которые отсрочка не распространяется).
Ранее мы писали, что в Киеве предприниматели заблокировали движение на Грушевского.
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