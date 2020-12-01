Под Верховной Радой начались столкновения протестующих предпринимателей с полицией (видео)

В Киеве под Верховной Радой начались столкновения на митинге протестующих предпринимателей и полиции.

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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

Противостояние длилось пару минут и закончилось без задержаний.

В потасовке принимал участие отряд полицейских и несколько активных митингующих.

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Митингующие под Радой предприниматели недовольны принятым законом по отсрочке кассовых аппаратов (потому что он содержит многочисленные исключения, на которые отсрочка не распространяется).

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Ранее мы писали, что в Киеве предприниматели заблокировали движение на Грушевского.

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