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Под Верховной Радой начались столкновения протестующих предпринимателей с полицией (видео)

1 декабря, 15:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Митингующие недовольны принятым законом

В Киеве под Верховной Радой начались столкновения на митинге протестующих предпринимателей и полиции.

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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

Противостояние длилось пару минут и закончилось без задержаний.

В потасовке принимал участие отряд полицейских и несколько активных митингующих.

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Митингующие под Радой предприниматели недовольны принятым законом по отсрочке кассовых аппаратов (потому что он содержит многочисленные исключения, на которые отсрочка не распространяется).

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Ранее мы писали, что в Киеве предприниматели заблокировали движение на Грушевского.

Видео: Сегодня

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Киев протесты митинг предприниматели

Источник: Сегодня

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