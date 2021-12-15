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Под видом соцработника. В Киеве ограбили квартиру и избили владельца

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 14:21
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Вор обманом попал в квартиру, избил владельца и похитил технику и деньги
В столице "соцработник" ограбил квартиру и избил владельца
В столице "соцработник" ограбил квартиру и избил владельца / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве местный житель представился работником социальной службы и ограбил квартиру в Деснянском районе. Кроме того, он избил хозяина квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Разбойное нападение произошло на улице Каштановая. Злоумышленник зашел в квартиру под видом социального работника, избил владельца и похитил технику и деньги.

Копам удалось задержать нападающего в Голосеевском районе столицы в одном из хостелов. Им оказался 26-летний киевлянин.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения с проникновением в жилье. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Квартирные кражи в столице

В Киеве за девять месяцев этого года было зарегистрировано 1743 квартирных краж, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрыто было 26% преступлений.

Пандемия оказала существенное влияние на количество имущественных преступлений, поскольку с 2019 года наблюдается значительное снижение количества квартирных краж, ведь многие хозяева находятся дома, работают дистанционно.

Чаще всего в Киеве квартирные кражи фиксируются в таких районах:

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  • Днепровском,
  • Соломенском,
  • Деснянском районах.

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