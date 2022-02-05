Поддельные визы и отправка людей через границу: под Киевом разоблачили преступную группу (видео)

Преступная группировка в Киевской области незаконно переправляла граждан через границу Украины в страны Евросоюза с помощью подделки виз. Стоимость такой визы составляла 1000 евро.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Участники группы благодаря специальной аппаратуре производили визы стран Европейского Союза.
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"Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме 300 евро, а через 2 недели получали визу и отдавали остальную сумму. Сами же визы производились на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Группу возглавлял 34-летний гражданин Узбекистана, находящийся на территории Украины нелегально.
Что им грозит
По месту жительства фигуранта провели санкционированный обыск и изъяли денежные средства, поддельные документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность.
Иностранца задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет.
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