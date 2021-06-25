Подрезала фура: в Киеве легковушка попала в серьезное ДТП с переворотом (фото)

Водитель и два пассажира Volkswagen попали в больницу с травмами разной степени тяжести – на месте работают правоохранители

Фото: коллаж "Сегодня"

Возле станции метро "Позняки" произошло крупное ДТП. Автомобиль Volkswagen разгромил оградительный забор и перевернулся на крышу. В авто находился водитель и два пассажира.

Об этом сообщает "Сегодня".

Авария произошла рядом с остановкой для маршруток по направлению выезда из города на проспекте Бажана. "Немец" снес несколько метров дорожного ограждения.

Фото: Светлана Верещак, для "Сегодня"

На место вызвали столичных спасателей, которые смыли с дороги разлитое горючее, чтобы избежать возгорания.

Фото: Светлана Верещак, для "Сегодня"

В полиции Киева говорят, что действительно Volkswagen подрезала фура, которая двигалась в попутном направлении. На автомобиле уже выявили следы контакта с другим транспортным средством.

Фото: Светлана Верещак, для "Сегодня"

"На месте достаточно много камер видеонаблюдения и если фура подрезала автомобиль, то ее можно будет без проблем найти. Водитель Volkswagen был госпитализирован с ушибами. Его проверят нет ли внутренних повреждений. На месте работают сотрудники полиции они выясняют механизм и причины данного ДТП", - рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Фото: Светлана Верещак, для "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие. Авария произошла утром на Фонтанской дороге.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия:

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