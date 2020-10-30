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Подробности смертельного ДТП на Майдане: мать с ребенком – в тяжелом состоянии

30 октября, 18:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Внедорожник Land Rover сбил несколько человек, выжить удалось не всем

Смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве продолжает обрастать подробностями. Как выяснилось, под колеса внедорожника Land Rover попали мать с ребенком, их состояние тяжелое.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как уже сообщалось, в результате случившегося погибли два человека и несколько человек получили телесные повреждения.

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Водитель, устроивший смертельную аварию на Крещатике, был трезв. Об этом свидетельствует видео с места ДТП, на котором мужчина сдает тест на наличие алкоголя в крови.

По неподтвержденным официально данным, за рулем иномарки, которая протаранила остановку в центре Киева, находился бывший чиновник Юрий Назаренко, люстрированый в 2014 году. Он занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины

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ДТП Крещатик Майдан Незалежности Майдан в Киеве смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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