Подробности взрыва в Боярке: хотел подорвать знакомую, но подорвался сам

Правоохранители рассказали подробности взрыва в Боярке.. Как оказалось, мужчина хотел подорвать знакомую, но подорвался сам.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.



Так, мужчина, который жил в Киеве, одолжил деньги знакомой из Боярки. Когда женщина отказалась долг возвращать, решил ей отомстить.

Оборудовал мастерскую и соорудил бомбу. Вызвал такси из Киева в Боярку, взял с собой самодельную взрывчатку и поехал.

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Когда вышел из такси, произошел взрыв – к дому знакомой мужчина не дошел пару метров. Погибший – 34-летний уроженец Крыма, который долгое время жил в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что на крыше трехэтажного таунхауса в Боярке Киевской области прогремел взрыв.

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