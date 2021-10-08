Поджог или случайность. Под Киевом сгорел дом тиктокера-миллионника (фото, видео)

Блогер подозревает, что поджог может быть связан с подготовкой к масштабному событию во Дворце спорта

Имущество восстановлению не подлежит / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью чудом остался жив организатор конференции "Tiktokultura2021", тиктокер-миллионник Роман Грицько. В 4 утра в его загородном доме в Ирпене (Киевская область) начался пожар.

Сперва загорелся гараж, в котором дотла сгорели два автомобиля, потом пламя перекинулось на здание. К счастью, спаслась вся семья, а вот имущество восстановлению не подлежит.

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Одна из рассматриваемых причин случившегося – поджог.

Теперь так выглядит дом после пожара

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Сам Роман подозревает, что поджог может быть связан с подготовкой к масштабному событию, которое он готовит во Дворце спорта 13 ноября – конференции о ТикТоке.

Последствия пожара в доме

Что говорят в полиции

Следствие выясняет, что могло стать причиной случившегося. Полиция Киевской области подтвердила "Сегодня", что ночью в доме тиктокера произошел пожар.

"От спасателей нам известно, что сначала пожар произошел в гараже. Сгорели два автомобиля. Позже пламя перекинулось на жилой дом. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "повреждение имущества", – сообщила нам спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

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Открыли уголовное производство по умышленному уничтожению или повреждению имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия ст. 194 ч.2.

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