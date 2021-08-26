Поджог офиса Денисовой. Налетчик бросил коктейль Молотова в дверь Верховного суда (фото)

Злоумышленник пытался убежать от полицейских на моноколесе

Во время задержания мужчина требовал пустить к нему журналистов / Фото: коллаж "Сегодня"

Человек, который 26 августа бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена, пытался поджечь еще и дверь Верховного кассационного суда.

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Об этом сообщает прокуратура Киева.

После совершенного преступления мужчина пытался убежать на моноколесе, но его задержали сотрудники Управления государственной охраны.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Задержанным оказался 51-летний украинец, он находится в Печерском управлении полиции. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Примечательно, что во время задержания мужчина требовал пустить к нему журналистов и жаловался, что власти не обращают внимания на его проблемы.

"У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил", – сказал он.

По данному факту следственными Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Фото: Киевская городская прокуратура

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