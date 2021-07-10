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Авария поезда под Бояркой: по отремонтированному участку пустили поезда

10 июля 2021 21:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В "Укрзализныци" подчеркнули, что задержки пассажирских поездов все еще возможны

Движение поездов восстановили. Фото: Укрзализныця

Движение поездов восстановили. Фото: Укрзализныця

После аварии поезда в Боярке работники "Укрзализныци" восстановили поврежденный участок железной дороги Васильков – Боярка. Движение поездов уже открыли.

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

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"Около 19:30 железнодорожники завершили установку опоры и вернули под напряжение контактную сеть. Участок полностью открыто для движения поездов", – говорится в сообщении.

При этом задержки некоторых пассажирских поездов все еще возможны, говорят в УЗ.

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Напомним, в "Укрзализныци" объяснили, что поезд сошел с рельс и снес опоры контактной сети. Читайте, какие рейсы задерживались.

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После аварии на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.

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