Авария поезда под Бояркой: по отремонтированному участку пустили поезда

В "Укрзализныци" подчеркнули, что задержки пассажирских поездов все еще возможны

Движение поездов восстановили. Фото: Укрзализныця

После аварии поезда в Боярке работники "Укрзализныци" восстановили поврежденный участок железной дороги Васильков – Боярка. Движение поездов уже открыли.

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

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"Около 19:30 железнодорожники завершили установку опоры и вернули под напряжение контактную сеть. Участок полностью открыто для движения поездов", – говорится в сообщении.

При этом задержки некоторых пассажирских поездов все еще возможны, говорят в УЗ.

Напомним, в "Укрзализныци" объяснили, что поезд сошел с рельс и снес опоры контактной сети. Читайте, какие рейсы задерживались.

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После аварии на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.