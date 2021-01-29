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Похищали людей ради квартир: в Киевской области поймали банду преступников (фото)

29 января, 15:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Им грозит – заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества

На Киевщине поймали членов преступной организации, которые похищали людей для завладения их квартирами.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В состав банды входили 11 человек, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Киева и области.

"Злоумышленники подделывали документы и на их основании продавали квартиры граждан. При этом они выбирали квартиры, владельцы которых умерли, или вели антисоциальный образ жизни", – говорится в сообщении.

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Возглавила банду 37-летняя женщина, мать пятерых детей. Она разработала план преступной деятельности – члены организации выбирали квартиры, которые не находятся на учете в государственных реестрах, а их владельцы умерли или ведут антисоциальный образ жизни.

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При этом злоумышленники применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками пострадавшим, достигает более 10 млн гривен. Задержали злоумышленников при попытке вывоза людей с одной из квартир.

Максимальное наказание, которое им грозит – заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах крупной клиники.

Также напомним, в Хмельницком поймали мужчину, который "сливал" логины и пароли интернет-пользователей.

В Одессе поймали банду воров – смотрите сюжет:

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Киев квартиры банда полиция опг киевская область

Источник: Сегодня

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