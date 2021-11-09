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Похитили сейф с деньгами. Под Киевом поймали воров с пейнтбольными автоматами (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 ноября, 17:38
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В металлическом сейфе находилось 32 тысячи гривен

Жители Фастовщины ворвались в помещение одного из предприятий и похитили сейф с деньгами. В складское помещение воры попали ночью – они повредили навесной замок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Злоумышленники похитили металлический сейф, в котором находилось 32 тысячи гривен.

"Работники криминальной полиции установили и задержали воров, а также у одного из них изъяли похищенные деньги. Злоумышленники признались стражам порядка, что сейф выбросили в поле на Фастовщине", – говорится в сообщении.

Во время обыска изъяли два стартовых пистолета и другое чужое имущество.

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Что им грозит

"Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается", – добавляют в полиции.

Решается вопрос о подозрении задержанным. Меру пресечения изберет суд.

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