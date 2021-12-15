Пока брал интервью у начальника полиции: в Киеве у журналиста украли велосипед

Пока неизвестно, кто мог украсть транспорт

В столице украли велосипед у сотрудника новостного издания / Фото: Коллаж: Сегодня

У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед. Инцидент произошел – пока он брал интервью у начальника полиции Киева.

Об этом журналист рассказал на своей странице в Facebook.

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По словам представителя СМИ, велосипед стоял в коридоре его подъезда и был спрятан за дверью. В это время он находился в здании Главного управления Национальной полиции.

"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора", – написал Олег Черныш.

Велосипед был уже не новый, но все равно жалко / Фото: Facebook

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Пока неизвестно, писал ли журналист заявление в полицию о пропаже велотраспорта.

Квартирные кражи в столице

В Киеве за девять месяцев этого года было зарегистрировано 1743 квартирные кражи, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрыто было 26% преступлений.

Пандемия оказала существенное влияние на количество имущественных преступлений, поскольку с 2019 года наблюдается значительное снижение количества квартирных краж, ведь многие хозяева находятся дома, работают дистанционно.

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Чаще всего в Киеве квартирные кражи фиксируются в таких районах:

Днепровском,

Соломенском,

Деснянском районах.

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