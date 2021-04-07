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Пока все на карантине. В Киеве озеро засыпают мусором (фото, видео)

7 апреля, 18:47

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В озеро мусор сгребает бульдозер

В Голосеевском районе столицы уничтожают лес и озеро, которые находятся недалеко от Музея народной архитектуры и быта в Пирогово, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Местные жители заметили работающую там технику. Мусор сюда свозят грузовики, а в озеро его сгребает бульдозер.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Масштабы работ поражают – грузовики выстраиваются в очередь, чтобы сбросить мусор, а затем выехать на дорогу.

"Пока все сидят на карантине, неизвестные спилили часть небольшого леса и просто уничтожают красивое озеро в этом живописном месте", – говорит местный житель Олег.

Видео: Александр Марущак/"Сегодня"
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В Голосеевской РГА сайту "Сегодня" сообщили, что знают о работах по засыпке озера.

"Этот участок земли находится в частной собственности. На место выезжал сотрудник нашего отдела по благоустройству, но их даже не пустили на территорию", – рассказали в Голосеевской РГА.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Ранее мы писали, что делать, если ваш сосед стал мусороманом.В Киеве полиция и коммунальщики обнаружили рекордсмена-"плюшкина", который принес с мусорников в свою квартиру несколько тонн мусора.

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Киев мусор свалка озеро голосеевский район

Источник: Сегодня

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