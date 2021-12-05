Полицейский устроил ДТП под Киевом: есть погибшие

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло при участии работника полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Подробности
4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия".
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Погибшие
В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы.
В результате от полученных травм потерпевшая скончалась.
Каким будет наказание
В настоящее время полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. Полиция всячески способствует работникам ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии.
В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту.
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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
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