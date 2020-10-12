Полиция рассказала подробности о поджигателе дома на Воздвиженке (фото)

В Киеве поймали мужчину ,который поджег дом на улице Воздвиженской на Подоле.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook, 12 октября.
Так, мужчина приобрел на заправке канистру с бензином, облил фасад здания и поджег зажигалкой. После он повредил кирпичом еще две машины, которые стояли неподалеку.
Как сообщил начальник отдела криминальной полиции Подольского управления полиции Максим Супрун, на месте происшествия пересмотрели видео с камер наблюдения:
"Мы установили приметы вероятного подозреваемого и сразу начали его поиски. Вскоре к нам от прохожих поступило сообщение о том, что неизвестный крушит машины неподалеку от места преступления. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке человека, а при общении с нами он признался, что поджег дом. Сейчас мы устанавливаем мотивы его поступка".
31-летнему уроженцу Донецкой области сообщили о подозрении в – умышленном повреждение имущества, совершенного путем поджога.
Стоит отметить, что кроме этого, уголовное производство открыли и по факту повреждения транспортных средств. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что неизвестный поджег здание на улице Воздвиженской – поджигатель по имени Ярослав был задержан патрульными уже через несколько минут после совершения преступления.
Напомним, в Киеве 35-летний мужчина сжег своего шестилетнего ребенка из-за конфликта с женой - он планировал убийство заранее.
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