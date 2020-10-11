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Полиция задержала поджигателя дома на Воздвиженке: опубликовано видео поджога

11 октября, 03:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчина проживает неподалеку

Полиция задержала мужчину, который вечером, 10 октября, поджег крыльцо дома на Воздвиженке предварительно облив его горючей жидкостью.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации издания, поджигатель по имени Ярослав был задержан патрульными уже через несколько минут после совершения преступления, при нем нашли наркотические вещества.

"Адекватно объяснить мотивы своего поступка задержанный пока не смог. Возможно, ему помешали это сделать наркотические средства, которые нашли при нем", – пишет издание.

Также сообщается, что проживает задержанный недалеко от места поджога.

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Кроме того опубликовано видео с камеры наблюдения, расположенной на доме, на котором запечатлен непосредственно момент поджога.

Момент поджога дома на Воздвиженке

Напомним, как мы сообщали, в центре Киева на Воздвиженке горел один из домов, огонь полностью охватил крыльцо здания. Ранее сообщалось о нескольких неизвестных, которые подбежали к дому, чем-то облили его фасад и подожгли.

Мы также писали, что на столичном Виноградаре, на проспекте Правды мужчина после конфликта с женой поджег кроватку со своим 6-летним сыном, ребенок погиб.

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Киев поджигатель воздвиженка пожар
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