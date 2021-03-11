Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)

Полицейские Киевщины разыскали второго насильника, который надругался над 19-летней девушкой два дня назад, сообщает "Сегодня".
Сотрудникам полиции в поисках помогли неравнодушные киевляне. Первого 42-летнего гражданина Азербайджана задержали в тот же день. Он уже под арестом.
Обоим подозреваемым грозит до 12 лет заключения.
Напомним, мужчины выдали себя за таксистов, вывезли девушку за город и там поиздевались над ней.
Ранее мы писали, что в полиции Киева рассказали подробности вчерашнего ЧП на проспекте Ватутина, где неизвестный мужчина пытался изнасиловать школьницу.
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