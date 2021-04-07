Получали деньги за заказ, а товар не отправляли: в Киеве поймали мошенников (фото)

В Киеве разоблачили двух парней, которые обманывали граждан под предлогом продажи товаров в соцсетях.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сообщники создали интернет-магазин в соцсети, где предлагали брендовую одежду и обувь. Злоумышленники получали деньги за заказ, однако товар не отправляли.

Деньги сообщники переводили на банковские карточки своим знакомым, а потом снимали их через банкоматы на территории Киева.

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"Злоумышленниками оказались двое 19-летних киевлян. По месту их проживания правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности: мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флешки, пневматическое оружие и прочее", – говорится в сообщении.

Так они обманули 29 граждан. За совершение мошеннических действий им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мошенники обчищали интернет-продавцов через почтовое приложение.

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Напомним, недавно правоохранители обнаружили еще одну банду мошенников. Они обустроили фейковый обменник и "заработали" 1,5 млн гривен.

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