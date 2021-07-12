Получил ожоги рук и лица: в киевской многоэтажке вспыхнул электросамокат во время подзарядки

Транспортное средство в это время заряжалось и огонь распространился на второй самокат, который стоял рядом

Спасатели работали на месте происшествия. Фото: ГСЧС Киева/Facebook

В Киеве сегодня, 12 июля, произошел пожар в Оболонском районе. В одной из квартир на улице Героев Сталинграда, 6 загорелся электросамокат.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

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"В коридоре одной из квартир на 7-этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамокатов. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартиры, они самостоятельно покинули помещение", – пишут в ведомстве.

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Мужчина 1986 года рождения, обратился к медикам. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

"В результате возгорания, сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры", – добавляют спасатели.

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На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста.

Также мы сообщали, что в столице произошла опасная авария с мужчиной – во время поездки на электросамокате он упал и напоролся на металлический забор в области груди.