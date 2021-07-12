Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Получил ожоги рук и лица: в киевской многоэтажке вспыхнул электросамокат во время подзарядки

12 июля 2021 14:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Транспортное средство в это время заряжалось и огонь распространился на второй самокат, который стоял рядом

Спасатели работали на месте происшествия. Фото: ГСЧС Киева/Facebook

Спасатели работали на месте происшествия. Фото: ГСЧС Киева/Facebook

В Киеве сегодня, 12 июля, произошел пожар в Оболонском районе. В одной из квартир на улице Героев Сталинграда, 6 загорелся электросамокат.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Реклама

"В коридоре одной из квартир на 7-этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамокатов. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартиры, они самостоятельно покинули помещение", – пишут в ведомстве.

Читайте также: В Киеве на тротуаре столкнулись велосипедист и самокатчик. Что говорят в полиции

Мужчина 1986 года рождения, обратился к медикам. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

"В результате возгорания, сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры", – добавляют спасатели.

Не пропусти!
Лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Италия – Англия
Джанлуиджи Доннарумма
Реклама

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста.

Также мы сообщали, что в столице произошла опасная авария с мужчиной – во время поездки на электросамокате он упал и напоролся на металлический забор в области груди.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)Происшествия
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)Происшествия
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)Происшествия
Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)
Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)Происшествия
Под Киевом женщина подрезала соседа из-за припаркованного авто: ей грозит срок (фото)
Под Киевом женщина подрезала соседа из-за припаркованного авто: ей грозит срок (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять