Попросил не трепать, и получил удар в голову – за что полицейский избил подростка в Киеве. Эксклюзив

После того, как подросток попросил, чтобы его поменьше трепали, полицейский нанес ему удар, говорит Алена Литвинчук

Мама подростка, которого жестко задержали правоохранители, рассказала подробности. Скриншот

Стали известны новые подробности нашумевшей в Киеве истории с избиением полицейским 16-летнего юноши.

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Свою версию событий сайту "Сегодня" рассказала мама 16-летнего Дениса, Алена Литвинчук, которая теперь добивается наказания для полицейского.

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Видео: KIEVMAP/Telegram

"Все это произошло в субботу. Я была на работе и мне пришло смс о том, что с моим сыном беда. Мне сообщили, что моего сына избила патрульная полиция и забрала в Оболонский райотдел. Я позвонила сыну и он мне подтвердил, что находится в полиции", – говорит Алена Литвинчук.

По ее словам, события в тот день развивались так: "Сын с компанией отдыхал в малолюдном месте, возле станции городской электрички "Вышгородская". У одной из девочек было день рождения. В какой-то из моментов невдалеке от них остановился "бус", из которого вышел мужчина с детьми".

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Он представился сотрудником этой станции, который будет там косить траву, а компания, якобы, ему мешает.

"Но это было не так, дети ему не мешали. Также ему сказали, что уходить отсюда они не будут и музыку выключать тоже не будут. После этого он взял канистру с бензином и пригрозил облить колонку, а затем поджечь. После этого схватил колонку, отнес к себе в автомобиль и вызвал полицию. Дети также вызвали полицию, сообщив о краже колонки", - отмечает мама Дениса.

По словам Алены Литвинчук, после приезда полиции дошло до того, что на сына надели наручники, поставили возле стенки.

"После того, как сын попросил, чтобы его поменьше трепали, полицейский нанес ему удар. Также могу сказать, что не ясно, почему сына задерживали. Есть лишь слова заявителя, что, мол, дети слушали музыку с матами, пили алкоголь и вели себя некультурно", – сказала нам Литвинчук.

К этому она добавила, что уже написала заявления в полицию, прокуратуру, Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

"В заявлениях мы просим установить личности полицейских и привлечь к уголовной ответственности. Затем мы будем подавать в суд", – сказала нам Литвинчук.

Также она уточнила, что сын получил ушибы тканей головы. В патрульной полиции нам ответили кратко.

"Проводится служебное расследование, в ходе которого выяснятся все обстоятельства произошедшего", – сообщил нам спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

Ранее полиция сообщала, что патрульные приехали по вызову на улицу Вышгородскую.

"Заявитель сообщил, что компания из 8 человек распивала алкоголь и слушала громкую музыку с нецензурными словами. После того, как заявитель сделал из замечание, компания пригрозила ему физической расправой", – сообщила пресс-служба патрульной полиции.

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Как мы писали ранее, по неподтвержденной информации, избивал юношу патрульный Дмитрий Радченко.

Недавно сообщалось, что в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.Подозреваемому правоохранителю уже сообщили о подозрении.