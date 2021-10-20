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Попросил сигарету: в Киеве блогер едва не умер после удара по голове (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
20 октября, 12:36
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На него напала компания незнакомцев. В результате пострадавший получил гематому и ему сделали трепанацию
В Киеве избили блогера. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве избили блогера. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве по улице Петра Сагайдачного компания парней напала и избила блогера Алексея Остаповского, который попросил у них сигарету. В результате пострадавший получил гематому и ему сделали трепанацию.

Об этом Остаповский рассказал на своей в Instagram.

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Детали ЧП

Происшествие случилось 2 октября около пяти утра. Блогер после отдыха в караоке подошел попросить сигарету у компании незнакомцев. В результате парни напали на него, и он оказался на асфальте без сознания.

На кадрах видеозаписи с камеры наблюдения можно увидеть, что один из парней толкнул потерпевшего, а когда тот ответил, то его сзади ударили по голове.

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У пострадавшего много травм

Как рассказал блогер, на его голове появилась гематома, из-за которой он "мог покинуть этот мир". Пострадавшего доставили в больницу, сделали трепанацию черепа, удалили гематому, и он около десяти часов лежал в реанимации, а потом две недели находился под присмотром врачей.

"Сейчас все функции тела, мозга работают исправно, однако в голове нет части черепа", – отметил Остаповский.

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Удар был от пятикратного чемпиона Украины по каратэ

По словам Остаповского, его ударил пятикратный чемпион Украины по каратэ, который сейчас якобы работает в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Пострадавший считает, что напавший пытается оказать влияние на следствие.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК. Продолжается досудебное расследование.

"Все участники того события установлены, пока следствие ожидает результаты экспертиз и будет принимать соответствующие процессуальные решения", – добавляют в полиции Подольского района.

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