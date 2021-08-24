После парада в Киеве ступеньки возле КГГА облили краской (фото, видео)

Правоохранители зафиксировали инцидент, а коммунальщики оперативно отмыли лестницы и постамент

Коммунальщики отмыли постамент от краски. Фото: коллаж "Сегодня"

Неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990".

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Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краски.

Коммунальщики пытаются отмыть краску. Фото: КГГА

Правоохранители зафиксировали инцидент. После завершения следственных действий – работники ДЭУ Шевченковского района оперативно отмыли лестницы и постамент на ул. Крещатик, 36.

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А 22 августа состоялось чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

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