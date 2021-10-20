После протестов: в Ирпене таки объявили подозрение несовершеннолетним ромам, которые избили АТОшника

В городе вспыхнули протесты, во время которых полицию обвинили в "крышевании" детей местного "барона"

В Ирпене объявили подозрение ромам, которые избили ветерана АТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция сообщила о подозрении двум несовершеннолетним ромам, которые избили АТОшника в Ирпене. Подозрение объявили после протестов, в ходе которых участники акции требовали привлечь "безнаказанных" ромов к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Что за драка?

Конфликт состоялся 15 октября около 21:40 у кофейни по улице Шевченко. Между молодыми людьми произошла конфликтная ситуация, при которой два человек ромской народности 16 и 17 лет нанесли удары 22-летнему пострадавшему.

В приступа не было мотива как такового. У парня попросили закурить, после чего начался конфликт. На место была вызвана полиция. Говорить о причинении каких-либо серьезных телесных повреждений не приходится. Участники драки по состоянию на в данный момент не задержаны, так как инкриминируемые им действия не предусматривают задержания", – сообщили нам в МВД.

Местные начали обвинять полицию в том, что дело не хотят открывать потому, что отец одного из несовершеннолетних рома – "барон", который торгует наркотиками.

Протесты в Ирпене

17 октября около 50 местных жителей и активистов устроили акцию. Они требовали привлечь к ответственности обидчиков 22-летнего ветерана АТО Павла Полищука.

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Акцию называли "бунтом против наркоторговцев, которые избили ветерана АТО". Полицию обвинили в бездействии и договоренностях с ромами.

"Причиной митинга стало недавнее избиение парня группировкой человек, которых не сажают" , – пишет "Киев Оперативный".

Наказание для ромов

Сейчас полицейские заявили, что собрали соответствующую доказательную базу. Ромам сообщили о подозрении по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Двум несовершеннолетним гражданам грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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