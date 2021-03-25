Постоянно визжала: в Киевской области коп спас собаку

В Киевской области участковый офицер полиции помог спасти собаку.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

К участковому офицеру полиции Белоцерковского районного управления позвонила местная жительница и попросила о помощи в освобождении собаки, которая при неизвестных обстоятельствах, была закрыта в подвале многоэтажки около недели, и постоянно визжала.

Лейтенант полиции Александр Бойко находился вне службы, но понял, что нужно помочь.

"Полицейский мгновенно позвонил спасателям, объяснил ситуацию и необходимость такого реагирования, поскольку предыдущие попытки женщины помочь ситуации закончились неудачно", – говорится в сообщении.

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Спасатели с помощью специальных инструментов открыли подвальное помещение и освободили собаку.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области спасатели ГСЧС из колодца спасли собаку.

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