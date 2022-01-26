Пострадавший во время протестов под Радой умер? Мы узнали правду

Во время митингов под Радой мужчине стало плохо / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции опровергли гибель протестующего во время акции ФОПов под Верховной Радой в Киеве. Пострадавшему действительно стало плохо, но медики оказали ему помощь и он остался жив.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

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Что писали в Сети?

О гибели мужчины заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич. По его словам, пострадавшего били по голове правоохранители.

В полиции добавили, что в Сети распространили еще один фейк. На странице организаторов акции написали, что протестующего убили и увезли в неизвестном направлении.

Что случилось на самом деле?

Правоохранители, заверили, что информация о смерти мужчины – фейк и сейчас он жив. Протестующему стало плохо, он потерял сознание. Полицейские и нацгвардейцы оказали ему первую помощь.

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"Человеку стало плохо. Ему была оказана помощь. Все с ним было хорошо. Информация, что кто-то умер под Верховной Радой не подтвержденная еще со вчерашнего дня. Какая судьба этого человека и что с ним сейчас, нам неизвестно. Но то, что возле парламента вчера никто не умер – это факт", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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