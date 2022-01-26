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Пострадавший во время протестов под Радой умер? Мы узнали правду

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 января, 10:43
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Во время митингов под Радой мужчине стало плохо
Во время митингов под Радой мужчине стало плохо / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции опровергли гибель протестующего во время акции ФОПов под Верховной Радой в Киеве. Пострадавшему действительно стало плохо, но медики оказали ему помощь и он остался жив.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

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Что писали в Сети?

О гибели мужчины заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич. По его словам, пострадавшего били по голове правоохранители.

В полиции добавили, что в Сети распространили еще один фейк. На странице организаторов акции написали, что протестующего убили и увезли в неизвестном направлении.

Что случилось на самом деле?

Правоохранители, заверили, что информация о смерти мужчины – фейк и сейчас он жив. Протестующему стало плохо, он потерял сознание. Полицейские и нацгвардейцы оказали ему первую помощь.

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"Человеку стало плохо. Ему была оказана помощь. Все с ним было хорошо. Информация, что кто-то умер под Верховной Радой не подтвержденная еще со вчерашнего дня. Какая судьба этого человека и что с ним сейчас, нам неизвестно. Но то, что возле парламента вчера никто не умер – это факт", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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