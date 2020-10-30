Потерял сознание за рулем: водитель-участник смертельного ДТП в Киеве дал показания

Полицейские задержали водителя Land Rover, который сегодня, 30 октября, на Майдане Незалежности въехал в толпу людей и врезался в автомобили. Злоумышленник рассказал, что потерял сознание за рулем.
Об этом написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Также подозреваемый Юрий Н. дал показания, что недавно он перенес операцию.
Сейчас у водителя берут анализы чтобы проверить, находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драггера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи.
Следователи скоро сообщат мужчине о подозрении.
Напомним, в результате случившегося погибли два человека, еще несколько человек получили телесные повреждения.
Также мы публиковали видео момента столкновения. На записи видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта.
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