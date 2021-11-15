Потерял сознание за рулем: в Киеве произошло смертельное ДТП (видео)

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля потерял сознание во время движения.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Детали инцидента
Мужчина, работавший в службе Uber, вез пассажирку автомобилем KIA. По словам женщины, водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем. Автомобиль отбросило на бордюр, а затем в столб и дерево.
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Мужчина погиб на месте
После ДТП пассажирка автомобиля сразу вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть водителя. На месте ДТП работают правоохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства аварии.
ДТП в Харькове
В Харькове произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль Mitsubishi Outlander влетел на скорости в другой автомобиль и перевернулся. Инцидент произошел недалеко от восьмого хлебозавода.
Погибших в аварии нет. Пьяного водителя госпитализировали.
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