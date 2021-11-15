Потерял сознание за рулем: в Киеве произошло смертельное ДТП (видео)

В автомобиле вместе с водителем находилась пассажирка

Медики, которые приехали на место ДТП в Киеве, констатировали смерть водителя/Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля потерял сознание во время движения.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Детали инцидента

Мужчина, работавший в службе Uber, вез пассажирку автомобилем KIA. По словам женщины, водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем. Автомобиль отбросило на бордюр, а затем в столб и дерево.

В Киеве мужчина потерял сознание за рулем и попал в ДТП/Видео: Telegram/Киев оперативный

Мужчина погиб на месте

После ДТП пассажирка автомобиля сразу вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть водителя. На месте ДТП работают правоохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства аварии.

ДТП в Харькове

В Харькове произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

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Автомобиль Mitsubishi Outlander влетел на скорости в другой автомобиль и перевернулся. Инцидент произошел недалеко от восьмого хлебозавода.

Погибших в аварии нет. Пьяного водителя госпитализировали.

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