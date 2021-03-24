Потратила совместные сбережения: в Киеве мужчина застрелил сожительницу (фото)

В Киеве мужчине сообщили о подозрении за убийство сожительницы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
В квартире на улице Академика Туполева между гражданскими супругами после застолья возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову жены.
"Мы отрабатывали несколько версий произошедшего. Впоследствии во время следственных действий мы выяснили, что женщина потратила совместные сбережения, что стало причиной ссоры между супругами. Мужчина взял пневматический пистолет и выстрелил в голову жены. За несколько дней от полученных травм женщина умерла в больнице", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.
От полученных травм женщина скончалась в больнице, а мужчина сейчас находится под стражей.
За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители проверяют несколько потенциальных подозреваемых в убийстве семилетней Марии Борисовой.
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