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Повредил ногой фонарь в метро. Любителя селфи задержала полиция

4 декабря, 14:51

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Какое наказание понесет нарушитель нам неизвестно

На станции метро "Вокзальная" молодой человек испортил осветительный прибор с рекламой, который находиться на эскалаторе. Молодой человек, решил прокатиться спиной по балюстраде вниз и ногами повредил осветительный прибор.

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Как сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, любителя селфи и катания на балюстраде задержали.

"Наша охрана задержала нарушителя, который повредил имущество метрополитена на станции метро "Вокзальная". Его передали полиции, а какое наказание он понесет нам неизвестно", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали, что в Киеве вандалы испортили светильники на бульваре Тараса Шевченко. В коммунальном предприятии "Киевгорсвет" сообщили, что данные фонари не находятся у них на балансе.

Напомним, что в столице вандалы разрушили новые фигуры в парке Победы, которые установили неделю назад.

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Киев метро метрополитен вокзальная Полиция Киева

Источник: Сегодня

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