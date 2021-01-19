Появились новые подробности смерти бездомного индуса-дворника

В нашумевшем деле погибшего на морозе в Киеве индуса-дворника появились новые подробности. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как сообщила нам спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, прокуратура выяснит, работал ли индус Аптар в ЖЭКе официально или все же нелегально. О последнем нам ранее рассказывали жильцы одного из домов на Борщаговке, чей двор помогал убирать Аптар.

Кроме того, сегодня стало известно, что вернувшийся из больницы Аптар умер на морозе после того, как у него не выдержало сердце.

"Тело умершего было отправлено на экспертизу. Предварительная причина смерти – инфаркт миокарда", – сообщила нам Надежда Максимец.

Причиной инфаркта мог стать и мороз -11, если человек провел на таком холоде всю ночь. Как известно, индус после выписки из больницы оказался без теплой одежды.

"Любой стресс может стать причиной инфаркта", – кратко пояснил нам возможные причины инфаркта известный кардиохирург Владимир Жовнир.

Его коллеги также говорят, что нахождение на морозе долгое время может стать причиной нескольких сердечно-сосудистых заболеваний.

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Напомним, на днях бездомный и больной мужчина по возвращении из больницы замерз насмерть в прогнившем фургоне на столичной Борщаговке после того, как кто-то закрыл его единственную ночлежку. Прокуроры поручили полиции проверить все сведения, изложенные в соцсетях и СМИ о смерти иностранца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сильные морозы продержатся еще три дня, а оттепель наступит в середине недели.

Видео: Сегодня

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