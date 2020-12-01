Появились подробности пожара в Днепровском районе (фото)

В Киеве сегодня произошел пожар в Слободском переулке, 13 в Днепровском районе.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

"Пожарные установили, что возгорание произошло на крыше сарая, с распространением на два рядом расположенные гаража", – говорится в сообщении.

В ходе тушения спасатели эвакуировали из гаража емкости с горюче-смазочными материалами и газовые баллоны.

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Обстоятельства возникновения пожара выясняются. На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 18 человек личного состава.

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Погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 28 ноября на рынке "Барабашово" произошел масштабный пожар. Огонь тушили 15 отделений спасателей (около 100 человек) на автоцистернах, а также шесть автомобилей специального назначения.

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Ранее мы писали, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к масштабному пожару в Луганской области. По данным следствия, одной из главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива.

Видео: Денис Шмыгаль

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