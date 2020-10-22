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Пожар на предприятии с химикатами под Киевом: пострадали четыре человека (фото и видео)

22 октября, 17:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте работали спасатели на девяти пожарных авто

В городе Обухов Киевской области спасатели ликвидировали пожар на предприятии по утилизации химвеществ и медпрепаратов. В результате происшествия четыре работника предприятия получили ожоги.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, возгорание произошло в обед 22 октября на улице Промышленной. В металлическом ангаре с просроченными лекарствами, авторезиной и мусором возник пожар на площади 150 кв. м.

Работники ГСЧС объявили второй ранг пожара, на место происшествия направили девять единиц техники.

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В 14:36 ​​пожар локализован, а в 15:32 – ликвидирован. К тушению привлекли 42 человек личного состава и девять автомобилей спасателей.

Напомним, ранее в Киеве на Днепровской набережной горела квартира.

Также мы сообщали, что недавно в Днепропетровской области мужчина из мести поджег два дома.

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обухов киевская область пожар
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