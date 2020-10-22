Пожар на предприятии с химикатами под Киевом: пострадали четыре человека (фото и видео)

В городе Обухов Киевской области спасатели ликвидировали пожар на предприятии по утилизации химвеществ и медпрепаратов. В результате происшествия четыре работника предприятия получили ожоги.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, возгорание произошло в обед 22 октября на улице Промышленной. В металлическом ангаре с просроченными лекарствами, авторезиной и мусором возник пожар на площади 150 кв. м.
Работники ГСЧС объявили второй ранг пожара, на место происшествия направили девять единиц техники.
В 14:36 пожар локализован, а в 15:32 – ликвидирован. К тушению привлекли 42 человек личного состава и девять автомобилей спасателей.
Напомним, ранее в Киеве на Днепровской набережной горела квартира.
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