Українська
$ 27,96
32,84
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Пожар площадью 500 квадратных метров вспыхнул в Киеве (видео)

5 апреля, 17:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Столичные экологи призывают киевлян не жечь траву

На Троещине 5 апреля неизвестные подожгли траву.

Реклама

В ГСЧС Киева нам сообщили, что возгорание травы уже ликвидировали столичные пожарные.

"Произошло возгорание на площади 500 квадратных метров. В 16:55 возгорание ликвидировали", – рассказали в ГСЧС Киева.

Причину возгорания будут выяснять правоохранители.

Отметим, что столичные экологи призывают киевлян не жечь траву. Там могут обитать животные и птицы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. В результате умер один человек, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Из аварийного подъезда дома временно отселили 34 человека.

Реклама

Смотрите видео – под Киевом был пожар:

Видео: Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев спасатели Троещина пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)Происшествия
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новострой
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новостройПроисшествия
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожник
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожникПроисшествия
В Киеве масштабный пожар: горят плавучие дачи (фото, видео)
В Киеве масштабный пожар: горят плавучие дачи (фото, видео)Происшествия
Под Киевом
Под Киевом "Москвич" протаранил и перевернул бус: количество жертв увеличилось (фото и видео)Происшествия
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар (видео)
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять