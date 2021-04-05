Пожар площадью 500 квадратных метров вспыхнул в Киеве (видео)

На Троещине 5 апреля неизвестные подожгли траву.

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В ГСЧС Киева нам сообщили, что возгорание травы уже ликвидировали столичные пожарные.

"Произошло возгорание на площади 500 квадратных метров. В 16:55 возгорание ликвидировали", – рассказали в ГСЧС Киева.

Причину возгорания будут выяснять правоохранители.

Отметим, что столичные экологи призывают киевлян не жечь траву. Там могут обитать животные и птицы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. В результате умер один человек, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Из аварийного подъезда дома временно отселили 34 человека.

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Смотрите видео – под Киевом был пожар:

Видео: Киев Оперативный

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