Пожар в 5-этажке Киева: погиб мужчина, еще 33 жильца эвакуировали (фото)

Как оказалось, в этой квартире уже неоднократно совершались поджоги

Недавно в Киеве горел небоскреб, а теперь вспыхнул огонь в пятиэтажке на ул. Братиславской, 30-А, в Деснянском районе столицы. В результате погиб один человек, остальных жителей подъезда удалось эвакуировать.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи. Пожарные установили, что возгорание случилось в квартире на первом этаже. Спасатели отмечают, что в этой квартире проживал психический больной человек, и поджоги там совершались неоднократно.

"Спасатели приступили к эвакуации людей. В общем, по трехколенным лестницам были спасены 14 человек, из них двое детей, а с помощью автолестницы спасено пять человек, и 14 человек были выведены по лестничной клетке, из них двое детей. Для обеспечения безопасности людей при эвакуации и защите от едкого дыма, спасатели предоставляли людям собственные аппараты на сжатом воздухе, чтобы люди могли свободно дышать во время спуска в задымленной среде", – сообщили спасатели и добавили, что пожар был ликвидирован в 4:15.

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Стало известно, что в ходе тушения и эвакуации на четвертом этаже была обнаружена больная потерпевшая 1945 г.р. возле своей квартиры в крайне тяжелом состоянии. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла, не приходя в сознание.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября в Киеве вспыхнул пожар на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.

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