Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Пожар в больнице Киева: загорелись простыни (видео)

15 марта, 15:55

Александр Марущак , Ольга Кравченко

ЧП произошло на третьем этаже медучреждения

В Киеве на Харьковском шоссе, 121, в больнице №1 произошел пожар. Как рассказали сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, возгорание произошло в кабинете медсестры.

Реклама

Так, пожару был присвоен высокий ранг опасности.

"Загорелись простыни на третьем этаже в кабинете медсестры. Возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет. Ковидные больные тоже не пострадали", – сообщили нам в департаменте.

По информации пресс-службы ГСЧС Киева, пожар сопровождался сильным задымлением.

"Состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений. В это время, вместе с больными, в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику", - пишут в ведомстве.

Причину возгорания выясняют правоохранители.

Реклама

Как сообщают в Нацполиции Киева, данное событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции.

"После проведения соответствующих экспертиз будет установлена причина возгорания помещения", – сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, утром 12 марта горел трехэтажный дом для пожилых людей в Подольском районе Киева. Пожар начался в 5:50, а к 7:17 огонь был ликвидирован. В доме престарелых находились 65 пожилых людей. К счастью, никто не пострадал.

Также мы писали, что в Киеве 11 марта произошло ЧП в Гидропарке. Здесь загорелась деревянная постройка, пока неизвестно кому она принадлежит.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев пожар простыня медучреждения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У нас было 12 таких истребителей – пьяный евробляхер протаранил гордость украинской авиации: новые подробности
У нас было 12 таких истребителей – пьяный евробляхер протаранил гордость украинской авиации: новые подробностиПроисшествия
В столичном Гидропарке масштабный пожар: подробности (фото, видео)
В столичном Гидропарке масштабный пожар: подробности (фото, видео)Происшествия
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемую
Убийство женщины-полицейского в Киеве: копы задержали подозреваемуюПроисшествия
Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)
Полиция задержала второго насильника 19-летней киевлянки (видео)Происшествия
В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)
В Киеве сгорела баня: стало известно, сколько человек погибли (фото)Происшествия
Убитая в Киеве возглавляла Департамент киберполиции – журналист
Убитая в Киеве возглавляла Департамент киберполиции – журналистПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять