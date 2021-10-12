Горела крыша. В центре Киева потушили пожар

На месте работали 10 единиц основной и специальной техники и 39 спасателей

Пожар жилого дома в центре Киева потушили спасатели. В пятиэтажке загорелась крыша, причина пока неизвестна.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

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12 октября в 7:36 в жилом доме на ул. Костельной, 5, в Шевченковском районе столицы вспыхнул пожар.

"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв. м. В 8:14 пожар локализован. В 8:38 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

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На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Как избежать пожара из-за обогревателя

Главное — любой обогреватель не ставить под розеткой, чтобы та не плавилась от его тепла, и не накрывать. Кроме того, не следует использовать удлинители. Потому что, если проводка слабая — короткого замыкания не избежать.

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